У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла

Відключення електроенергії спричинене пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки

У Києві та Бучанському районі Київщини 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Як повідомила пресслужба КМДА, за командою «Укренерго» в столиці діють аварійні відключення електроенергії, спричинені пошкодженням інфраструктури внаслідок нічної ворожої атаки.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко скликав на 15 січня пленарне засідання Київської міської ради. На засіданні обговорять, як Київ функціонує та забезпечує життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.