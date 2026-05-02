«Сафарі на людей»: Зеленський відреагував на удар по маршрутці в Херсоні
Зеленський розповів про статистику атак РФ за тиждень
Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий акт російського терору в Херсоні, де ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний транспорт. Глава держави наголосив, що агресор свідомо обирає цілями мирних мешканців, перетворюючи прифронтові території на зону «жорстоке сафарі на людей». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.
Президент підтвердив загибель двох людей внаслідок удару по міській маршрутці в Херсоні. Ще семеро осіб, серед яких комунальники, дістали поранення та наразі перебувають під наглядом лікарів.
«Сімом постраждалим у Херсоні після російського удару FPV-дроном по звичайній міській маршрутці надають необхідну медичну допомогу. На жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким», – підкреслив Зеленський.
Також глава держави згадав про нічний удар по житловій багатоповерхівці у Харкові та атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, Дніпровщини, Одещини та Сумщини.
«Усього за цей тиждень Росія випустила по Україні близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і три ракети. Росіяни намагаються масованими атаками перевантажити нашу ППО, і тому постачання ракет дуже важливе щодня. І так само важливо, щоб тиск на агресора не слабшав, бо будь-які послаблення наявних санкцій призводять лише до поповнення російського гаманця, який вони витрачають на війну», – розповів Зеленський.
Президент подякував всім, хто працює над новими санкційними пакетами і допомагає обмежувати російські схеми обходу санкцій.
Нагадаємо, сьогодні вранці, 2 травня, російські війська здійснили черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру Херсона. Ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у Дніпровському районі міста, що призвело до людських жертв. Удар стався орієнтовно о 07:00. Російські терористи поцілили з БпЛА прямо у маршрутку, в якій перебували люди.
Внаслідок вибуху на місці загинули двоє людей – жінка та працівник комунальної служби. Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. Очільник області висловив щирі співчуття рідним та близьким вбитих.
Коментарі — 0