У Херсоні окупанти вдарили дроном по маршрутці, є загиблі та поранені

Орієнтовно о 07:00 російські терористи вдарили з безпілотника по маршрутці

Поранення дістали ще семеро людей

Сьогодні вранці, 2 травня, російські війська здійснили черговий цинічний напад на цивільну інфраструктуру Херсона. Ворожий безпілотник атакував маршрутний автобус у Дніпровському районі міста, що призвело до людських жертв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Удар стався орієнтовно о 07:00. Російські терористи поцілили з БпЛА прямо у маршрутку, в якій перебували люди.

Внаслідок вибуху на місці загинули двоє людей – жінка та працівник комунальної служби. Наразі правоохоронці встановлюють особи загиблих. Очільник області висловив щирі співчуття рідним та близьким вбитих.

фото: Херсонська ОВА

Крім загиблих, внаслідок терористичного акту поранення дістали ще семеро людей: шестеро чоловіків та одна жінка.

Відомо, що серед поранених четверо осіб є працівниками комунальної служби, які в цей час виконували свої професійні обов'язки. Усіх потерпілих було терміново евакуйовано з місця події.

Наразі всі семеро поранених доставлені до медичних закладів міста.

«Лікарі проводять обстеження і надають потерпілим всю необхідну допомогу», – зазначив Олександр Прокудін.

За попередніми даними лікарів, у постраждалих діагностовано вибухові травми різного ступеня важкості.

Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські окупанти атакували Харків безпілотниками, влучання зафіксовано щонайменше у трьох районах міста – Шевченківському, Холодногірському та Салтівському. Наслідки атаки повідомила місцева влада та ДСНС.

Найбільш серйозний удар стався у Шевченківському районі: дрон влетів у квартиру на 12-му поверсі багатоповерхівки. Унаслідок цього постраждали троє людей – 23-річний чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований, ще двоє (25-річний чоловік і 77-річна жінка) зазнали гострої реакції на стрес.