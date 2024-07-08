У Києві пролунав гучний вибух

Сьогодні у Києві вже вчетверте була оголошена повітряна тривога

Під час чергової, вже четвертої за добу, повітряної тривоги у Києві пролунав вибух. Про це повідомляє «Главком».

Вибух було чути на лівому березі Дніпра.

Поки що офіційних коментарів про наслідки вибуху немає.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, армія РФ атакувала Київ ракетами. У столиці спрацювали сили ППО. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків.

ЗМІ повідомляють про евакуацію людей зі станції метро «Лукʼянівська». Станція наразі не працює.

Також стало відомо, що Росія обстріляла дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем».