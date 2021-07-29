У Києві п'яна дружина митника погрожувала поліцейським (відео)

Громадянка, яку зупинили за п'яне водіння, кричала поліцейським, що вони не знають, хто вона, і що «їм усім зараз буде капець»

У Києві поліцейські зупинили жінку, яка з ознаками сп'яніння в них на очах сіла за кермо авто і поїхала. Водночас затримана погрожувала копам. За даними Facebook-сторінки Київ Оперативний, який повідомив про інцидент, жінка є дружиною київського митника і кандидатом на посаду головного державного інспектора в Держмитниці.

Інцидент стався на вулиці Лобановського.

Охоронець супермаркету вказав поліцейським, які були поруч, на жінку, яка, за його словами, була п'яною та приїхала на місце події на автомобілі Mazda. Поліцейські переконалися в тому, що невідома дійсно мали ознаки сп'яніння. Вони попередили жінку, що їй не можна сідати за кермо. Але вона слова копів проігнорувала.

Ці ж поліцейські наздогнали і зупинили жінку, але та у відповідь почала кричати, що насправді не сідала за кермо, а просто гуляла із собакою. В цей час вона помітно захиталася та пригрозила копам своїм «авторитетом».

«Ви не знаєте, хто я?! Вам усім зараз буде капець», – кричала жінка і постійно вимагала телефон.

За даними «Києва Оперативного», буйна громадянка – дружина столичного митника Сергія Василенка. Сама вона – Ганна Василенко – кандидат на посаду головного державного інспектора в Держмитниці.

Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.