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    У Києві п'яна дружина митника погрожувала поліцейським (відео)

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    Затримана погрожувала поліцейським - У Києві п'яна дружина митника погрожувала поліцейським (відео)
    Затримана погрожувала поліцейським
    Фото: скріншот відео

    Громадянка, яку зупинили за п'яне водіння, кричала поліцейським, що вони не знають, хто вона, і що «їм усім зараз буде капець»

    У Києві поліцейські зупинили жінку, яка з ознаками сп'яніння в них на очах сіла за кермо авто і поїхала. Водночас затримана погрожувала копам. За даними Facebook-сторінки Київ Оперативний, який повідомив про інцидент, жінка є дружиною київського митника і кандидатом на посаду головного державного інспектора в Держмитниці.

    Інцидент стався на вулиці Лобановського.

    Охоронець супермаркету вказав поліцейським, які були поруч, на жінку, яка, за його словами, була п'яною та приїхала на місце події на автомобілі Mazda. Поліцейські переконалися в тому, що невідома дійсно мали ознаки сп'яніння. Вони попередили жінку, що їй не можна сідати за кермо. Але вона слова копів проігнорувала.

    Ці ж поліцейські наздогнали і зупинили жінку, але та у відповідь почала кричати, що насправді не сідала за кермо, а просто гуляла із собакою. В цей час вона помітно захиталася та пригрозила копам своїм «авторитетом».

    «Ви не знаєте, хто я?! Вам усім зараз буде капець», – кричала жінка і постійно вимагала телефон.

    За даними «Києва Оперативного», буйна громадянка – дружина столичного митника Сергія Василенка. Сама вона – Ганна Василенко – кандидат на посаду головного державного інспектора в Держмитниці.

    Як повідомлялося, 26 липня ввечері на Набережному шосе в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: поблизу мосту Метро перекинувся легковий автомобіль.

    Теги: Київ телефон автомобіль жінка дружина
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    У Києві п'яна дружина митника погрожувала поліцейським (відео)