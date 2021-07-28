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    У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)

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    Поліцейські допомогли знайти маму хлопчика, який загубився у натовпі - У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)
    Поліцейські допомогли знайти маму хлопчика, який загубився у натовпі
    Фото: НАцполіція

    Поліцейські розшукали маму хлопчика

    27 липня під час хресного ходу в центрі Києва у натовпі загубився десятирічний хлопчик. Поліцейські допомогли знайти маму дитини. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, до співробітників Печерського управління поліції та поліції діалогу поліції Київській області, які забезпечували правопорядок під час релігійних заходів, звернувся перехожий із хлопчиком. Він повідомив, що малий загубився у натовпі та попросив знайти його маму.

    Правоохоронці розпитали дитину про ситуацію та зв’язалися з батьком, оскільки хлопчик пам’ятав його номер телефону. Після цього поліцейські дочекалися маму та передали їй сина.

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    У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)
    У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)
    У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)

    Як повідомлялося, 27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

    Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

    До слова, відомий блогер відреагував на хресний хід РПЦ: навіть у Москві заборонили це безумство, а в Києві дозволили.

    За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. громадян.

    Теги: Національна поліція України Київ діти РПЦ хресний хід
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    У натовпі хресного ходу в Києві загубився маленький хлопчик (фото)