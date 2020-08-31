  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві третій день розшукують зниклу 17-річну дівчину

    • Розсилка
    Розшукується&nbsp;<span lang="UK">Катерина Рєзнікова</span> - У Києві третій день розшукують зниклу 17-річну дівчину
    Розшукується Катерина Рєзнікова

    Дівчина пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 і не повернулася

    Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується неповнолітня Катерина Рєзнікова, 2003 р.н., яка 29 серпня пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в Києві та по теперішній час не повернулася.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей.

    Була одягнена: темні джинси, чорна кофта, чорні кросівки.

    «При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

    Раніше повідомлялося, що поліція Київщини розшукує зниклу 17-річна Надію Чернік. Жителька селища Велика Димерка Броварського району пішла з дому 24 серпня близько 21 години і не повернулась

    Національна поліція України Київ діти розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ