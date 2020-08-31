У Києві третій день розшукують зниклу 17-річну дівчину



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Розшукується Катерина Рєзнікова

Дівчина пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 і не повернулася

Деснянським Управлінням поліції в Києві розшукується неповнолітня Катерина Рєзнікова, 2003 р.н., яка 29 серпня пішла з Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей № 1 в Києві та по теперішній час не повернулася.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 160 см, худорлявої статури, волосся чорне до плечей.

Була одягнена: темні джинси, чорна кофта, чорні кросівки.

«При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102», - закликають правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що поліція Київщини розшукує зниклу 17-річна Надію Чернік. Жителька селища Велика Димерка Броварського району пішла з дому 24 серпня близько 21 години і не повернулась