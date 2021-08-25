В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)

Металевий пам'ятник Одеський час на сонці дуже сильно нагрівся

Хлопчику знадобилася допомога медиків

В Одесі маленька дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася. Хлопчику знадобилася допомога медиків. Про це повідомила мама хлопчика у Facebook.

Вікторія Вікулевська розповіла, що її син з бабусею гуляли в міському саду поруч зі скульптурною композицією Одеський час, виготовленою з металу.

«Моя дитина сьогодні вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна. У підсумку опіки на всіх чотирьох кінцівках другого ступеня. Довелося викликати швидку», – написала в соцмережі жінка.

Вона додала, що лікарі приїхали швидко і надали дитині необхідну допомогу.

За її словами, металевий пам'ятник на сонці в спекотну погоду дуже сильно нагрівся.