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    В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)

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    Металевий пам'ятник Одеський час на сонці дуже сильно нагрівся - В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)

    Металевий пам'ятник Одеський час на сонці дуже сильно нагрівся

    Фото: pinterest.com

    Хлопчику знадобилася допомога медиків

    В Одесі маленька дитина впала на скульптурну композицію і сильно обпеклася. Хлопчику знадобилася допомога медиків. Про це повідомила мама хлопчика у Facebook.

    Вікторія Вікулевська розповіла, що її син з бабусею гуляли в міському саду поруч зі скульптурною композицією Одеський час, виготовленою з металу.

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    В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)
    В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)
    В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)

    «Моя дитина сьогодні вирвала руку з бабусиної і оступилася, впавши на коліна. У підсумку опіки на всіх чотирьох кінцівках другого ступеня. Довелося викликати швидку», – написала в соцмережі жінка.

    Вона додала, що лікарі приїхали швидко і надали дитині необхідну допомогу.

    За її словами, металевий пам'ятник на сонці в спекотну погоду дуже сильно нагрівся.

    Теги: діти Одеса медицина лікарня батьки пам'ятник
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    В Одесі дитина отримала опіки від пам’ятника (фото)