У Києві п’яний працівник автомийки викрав машину, щоб покататися містом (фото)



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Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали працівника автомийки за підозрою у викраденні іномарки

У Києві працівник автомийки у стані алкогольного сп’яніння вирішив покататися на автівці, яку згодом з численними пошкодженнями повернув на станцію технічного обслуговування.

До Деснянського управління поліції звернувся киянин із повідомленням про те, що повз нього на великій швидкості проїхала автівка, із салону якої випала спортивна сумка з документами. Чоловік вказав місце знахідки, на яке виїхала слідчо-оперативна група та працівники карного розшуку. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За допомогою знайдених документів правоохоронці встановили справжнього власника транспортного засобу, а згодом розшукали та затримали зловмисника за місцем його проживання.

«Мешканець Лісового масиву вирішив зробити комплексну мийку автівки та на добу залишив її на станції технічного обслуговування. Однак один із працівників, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив покататися на іномарці, але під час руху не помітив, як із салону випали особисті речі справжнього власника. Після прогулянки вулицями району він повернув авто на станцію, де ми у подальшому виявили її з численними пошкодженнями», - розповів т.в.о. начальника Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – уродженець Полтавської області, 1986 року народження, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Окрім цього, на чоловіка складено протокол за статтею 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні злочину.

«Тож, окрім сплати штрафу, затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі», - додав Герасименко.