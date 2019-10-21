У Києві таксист збив дівчину на тротуарі та втік з місця ДТП (фото)



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Патрульні виявили Hyundai на вулиці Олеся Гончара Фото: Патрульна поліція Києва

Поліція знайшла водія за допомогою відеокамер системи «Безпечне місто»

Сьогодні, 21 жовтня, близько 7-ї години ранку у Києві поблизу станції метро «Славутич» водій синього Hyundai збив дівчину на тротуарі та поїхав з місця ДТП.

Інформацію відразу передали співробітникам патрульної поліції, які спостерігають за безпекою столиці через відеокамери системи «Безпечне місто». Інспектори, переглянувши відеозаписи, встановили можливий напрям руху ймовірного правопорушника та передали цю інформацію автопатрулям. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На вулиці Олеся Гончара патрульні виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування.

«Поліцейські поспілкувались із водієм та здійснили поверхневу перевірку автомобіля. Інспектори шукали сліди автопригоди, але вони були ледь помітні. Водійське дзеркало заднього виду було не тільки без подряпин, а на вигляд, як нове, що і викликало підозру у патрульних. Під час спілкування з інспекторами водій помітно нервував. Спочатку він заперечував свою причетність до ДТП, але через деякий час розповів, що він дійсно зачепив дівчину на тротуарі біля станції метро. Після наїзду на пішохода він вирішив, що якщо поїде з місця ДТП, то залишиться непоміченим та зможе уникнути відповідальності. Також, щоб приховати свою причетність до цієї події, він одразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду», - розповіли в поліції.

Після того, як чоловік відремонтував свій автомобіль, він поїхав на роботу — таксувати.

Патрульні доставили водія до управління поліції Дарницького району, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати всі обставини та деталі цієї події.