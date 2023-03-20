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У столиці зафіксовано високий рівень забрудненості повітря

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У столиці зафіксовано високий рівень забрудненості повітря
фото ілюстративне

Ймовірною причиною є метеорологічні умови

На лівому березі столиці зранку фіксується високий рівень забрудненості повітря. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Станом на ранок 20 березня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній на правому та високий на лівому березі», – йдеться в повідомленні.

Ймовірною причиною є метеорологічні умови, які сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До нормалізації ситуації киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на відкритому повітрі.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку «Київ Цифровий».

Раніше повідомлялося, що війна суттєво погіршила стан довкілля України. Виявлено та зафіксовано тисячі випадки забруднення повітря, води, землі та деградації екосистем, що є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх країн.

Теги: Київ повітря

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