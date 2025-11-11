У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини

Побачивши дружину з іншим чоловіком, зловмисник накинувся з ножем на свого суперника, завдавши йому тяжких поранень

У Києві затримано раніше судимого чоловіка, який ледь не вбив через ревнощі співмешканця своєї дружини, з якою тривалий час не проживав, завдавши йому численних ножових поранень. Після скоєного нападник переховувався на горищі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслуєюу «столичної поліції».

Повідомляється, що інцидент стався наприкінці жовтня у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі столиці. Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік приїхав до місця проживання своєї дружини, із якою вони вже тривалий час не мешкали разом, офіційно перебуваючи у шлюбі. На сходовому майданчику між подружжям виникла суперечка, у яку втрутився співмешканець жінки.

«Під час сутички чоловік завдав новому обранцю дружини щонайменше сім ударів ножем, після чого втік. Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючими пораненнями грудей і живота», – йдеться у повідомленні.

Оперативники спільно із працівниками кримінального аналізу розшукали фігуранта на горищі будинку у Святошинському районі, де він переховувався. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини киянин 1982 року народження.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на умисне вбивство. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку вересня у Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки з ознаками удушення. Трагедія сталася ввечері 10 вересня, а основним підозрюваним є співмешканець жінки.

До слова, до початку повномасштабної війни Шевченківський район столиці посідав перше місце у рейтингу найкримінальніших. Зокрема, за 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів було пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.