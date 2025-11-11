Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Побачивши дружину з іншим чоловіком, зловмисник накинувся з ножем на свого суперника, завдавши йому тяжких поранень

У Києві затримано раніше судимого чоловіка, який ледь не вбив через ревнощі співмешканця своєї дружини, з якою тривалий час не проживав, завдавши йому численних ножових поранень. Після скоєного нападник переховувався на горищі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслуєюу «столичної поліції».

Повідомляється, що інцидент стався наприкінці жовтня у під’їзді будинку на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі столиці. Правоохоронці встановили, що 43-річний чоловік приїхав до місця проживання своєї дружини, із якою вони вже тривалий час не мешкали разом, офіційно перебуваючи у шлюбі. На сходовому майданчику між подружжям виникла суперечка, у яку втрутився співмешканець жінки.

«Під час сутички чоловік завдав новому обранцю дружини щонайменше сім ударів ножем, після чого втік. Потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючими пораненнями грудей і живота», – йдеться у повідомленні.

Оперативники спільно із працівниками кримінального аналізу розшукали фігуранта на горищі будинку у Святошинському районі, де він переховувався. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини киянин 1982 року народження.

Затриманому повідомлено про підозру за  ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – незакінчений замах на умисне вбивство. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, на початку вересня у Шевченківському районі Києва правоохоронці виявили тіла 38-річної жінки та її 14-річної доньки з ознаками удушення. Трагедія сталася ввечері 10 вересня, а основним підозрюваним є співмешканець жінки.

До слова, до початку повномасштабної війни Шевченківський район столиці посідав перше місце у рейтингу найкримінальніших. Зокрема, за 2020 рік тут було скоєно 4634 злочини, серед яких 12 вбивств і два зґвалтування. За січень 2021 року – 638. Найбільше злочинів було пов’язано з крадіжками та шахрайствами, також зафіксовані вбивства та розбійні напади.

Теги: Київ кримінал поліція чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З неповнолітніми правопорушниками та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції
Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників
13 жовтня, 14:57
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
Рух бульваром Миколи Міхновського обмежено до 17 жовтня (схема)
15 жовтня, 17:45
Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією
Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город
18 жовтня, 19:25
Сьогодні, 23 жовтня, відбулося пленарне засідання V сесії Київської міської ради IX скликання
Київрада закликала Кабмін знизити тарифи на холодну воду для окремих будинків
23 жовтня, 16:27
Виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
24 жовтня, 10:47
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 28 жовтня – 2 листопада відбудуться продуктові ярмарки: адреси
27 жовтня, 11:02
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
8 листопада, 11:23
Фігурант разом із двома знайомими перебував в одному з пішохідних переходів міста, де справляв фізіологічні потреби на стіни переходу. Чоловік, що проходив повз, зробив зауваження юнакам
У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході
6 листопада, 11:43

Новини

У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
Наловив риби на понад 100 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
Наловив риби на понад 100 тис. грн: на Київщині затримано браконьєра
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
Рух електротранспорту у Києві під час відключення світла: де слідкувати за змінами
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства
Пташиний грип виявлено у диких лебедів на Київщині. Як захистити свійські господарства

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua