У Бучі 18-річний хлопець жорстоко побив чоловіка, який зробив йому зауваження у пішохідному переході

У місті Буча чоловік зухвало побив перехожого та здійснив декілька пострілів із пістолета. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що фігурант разом із двома знайомими перебував в одному з пішохідних переходів міста, де справляв фізіологічні потреби на стіни переходу. У цей момент повз проходив чоловік, який зробив зауваження щодо неприпустимої поведінки.

«У відповідь молодик почав наносити потерпілому удари кулаками та ногами по обличчю і тулубу, після чого здійснив постріл із пістолета. Коли постраждалий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його, двічі вистрілив у повітря, наказав лягти на землю та продовжив бити потерпілого. Після скоєного зловмисник втік», – повідомили у поліції.

Поліцейські оперативно встановили фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київщини.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

