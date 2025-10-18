Волонтери 28 разів евакуйовували пару з Куп’янська, а та щоразу поверталися назад доглядати город

Районний центр Куп’янськ, що на Харківщині, розташований приблизно за 40 км від кордону з Росією

Родина сама доїжджала до Куп’янська, а потім телефонували і просили їх вивезти

Волонтери евакуйовували родину з Куп'янська 28 разів, нині вона у Харкові. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповів керівник громадської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк.

«Рекорд – 28 разів. Це якраз літо. Родина похилого віку – насправді дуже гарні люди, але своєрідні і зі своїм мисленням. Вони садили картоплю, копали город, і увесь час чоловік пересувався разом з нами. Ми дуже сварились, а потім вже змирились і везли його», – розповів Гуманюк.

Як родині вдавалося весь час і стільки разів повертатися, волонтер не знає.

«Вони самі туди доїжджали. На той час ще зв'язок у Куп'янську був, там у деяких місцях, і вони телефонували і просили їх вивезти. Невідомо, як поверталися, але потім телефонувати та просили забрати», – розповів волонтер.

«Зазвичай ми таких людей в чорний список відправляємо, і інші гуманітарні організації їх більше не вивозять. Але ці душевні виявились і дуже здружилися з нашими водіями і допомогли їм, йшли на поступки. Постійно сварили їх, але постійно забирали. Зазвичай так: друга-третя евакуація, і ми ставимо в чорний список і більше не вивозимо», – пояснив Олександр Гуманюк.

Як відомо, піхотні групи російських військ щодня просочуються у Куп’янськ Харківської області під цивільним прикриттям. Українські військові попереджають про загрозу для мирного населення та закликають людей евакуюватися.

Нагадаємо, що у Куп’янську триває «зачистка» від російських диверсантів, тому місто повністю закрите для цивільних. За даними влади, у населеному пункті залишається близько 680 мешканців, а евакуація ускладнена – виїхати можна лише пішки. Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін закликав людей залишати місто, адже перебування там є смертельно небезпечним.