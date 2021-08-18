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    На столичній Оболоні вакцинацію проводитимуть в автобусі

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    Київ намагається вакцинувати якнайбільшу кількість мешканців міста - На столичній Оболоні вакцинацію проводитимуть в автобусі
    Київ намагається вакцинувати якнайбільшу кількість мешканців міста
    Фото з відкритих джерел

    У спеціально переобладнаному автобусі вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть чотири дні

    Біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

    Там можна буде зробити щеплення з четверга, 19 серпня, до неділі, 22 серпня. Про це повідомляє Vgorode.ua.

    З четверга до неділі новий центр вакцинації буде працювати з 09:00 до 13:00. Охочі щепитися від Covid-19 зможуть зробити вибір серед двох препаратів – CoronaVac або AstraZeneca.

    Для вакцинації при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

    Нагадаємо, за добу 17 серпня в Києві коронавірус виявлено у 181 особи.

    Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

    Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

    Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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    Теги: Київ щеплення вакцинація коронавірус
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    На столичній Оболоні вакцинацію проводитимуть в автобусі