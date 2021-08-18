На столичній Оболоні вакцинацію проводитимуть в автобусі

У спеціально переобладнаному автобусі вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть чотири дні

Біля станції метро «Героїв Дніпра» на столичній Оболоні відкриють мобільний центр вакцинації проти коронавірусу у спеціально переобладнаному автобусі.

Там можна буде зробити щеплення з четверга, 19 серпня, до неділі, 22 серпня. Про це повідомляє Vgorode.ua.

З четверга до неділі новий центр вакцинації буде працювати з 09:00 до 13:00. Охочі щепитися від Covid-19 зможуть зробити вибір серед двох препаратів – CoronaVac або AstraZeneca.

Для вакцинації при собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Нагадаємо, за добу 17 серпня в Києві коронавірус виявлено у 181 особи.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, охочі зробити щеплення зможуть отримати нагороду – безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, коли буде спалах коронавірусу в країні. Його очікують восени, але може бути й раніше.

Також стало відомо, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян.

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