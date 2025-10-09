Яке релігійне свято відзначається 10 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 10 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

10 жовтня православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії, брата і сестри, які виявили непохитну віру та прийняли мученицьку смерть за християнські переконання. Це свято символізує вірність та родинну підтримку у вірі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євлампія та Євлампії

10 жовтня (за новим стилем) православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Євлампія та Євлампії, які жили в місті Нікомидія на початку IV століття за часів імператора Діоклетіана, відомого жорстокими гоніннями на християн.

Згідно з переказами, святий Євлампій був схоплений за відмову відректися від Христа та підданий тортурам. Його сестра Євлампія, дізнавшись про страждання брата, сама прийшла на судилище і перед натовпом оголосила себе християнкою. Обох брата і сестру піддали страшним мукам, але вони виявили неймовірну стійкість. За свою незламну віру вони були страчені: Євлампія померла від ран, а Євлампія була обезголовлена. Вони були зараховані до лику святих мучеників за свою жертовність і вірність Христу.

Молитви дня

О, святі мученики, страстотерпці Христові Євлампіє та Євлампіє! До вас ми звертаємося з молитвою щирою, благаючи заступництва вашого. Моліть Милостивого Бога, щоб Він укріпив нас у вірі, дарував нам силу духу і терпіння у скорботах, і зберіг нас від усякого зла. Допоможіть нам наслідувати ваше життя, сповнене мужності та братерської любові. Нехай вашими молитвами Господь дарує мир і спасіння душам нашим. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний календар називає цей день «Євлампія» і вважає його межею між теплою осінню та початком холодів. Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима: