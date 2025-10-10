Головна Київ Новини
Метро Києва змінило рух поїздів 10 жовтня через проблеми із світлом: новий графік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Метро Києва змінило рух поїздів 10 жовтня через проблеми із світлом: новий графік
Інтервали руху поїздів на червоній лінії столичного метро
фото: glavcom.ua

Через складну енергетичну ситуацію в столиці України сьогодні рух поїздів метрополітену розпочалося зі змінами

У п'ятницю, 10 жовтня, у Києві змінено рух метро через складну енергетичну ситуацію. Інтервали руху поїздів становитимуть 6-7 хвилин, а деякі ділянки будуть тимчасово недоступні. Про це інформує «Главком» із посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

У КМДА повідомили, що через складну енергетичну ситуацію в столиці України сьогодні рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами: 

  • Червона лінія: поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», інтервал руху – 6 хвилин.
  • Синя лінія: поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» – «Теремки», інтервал руху – 6 хвилин.
  • Зелена лінія: рух поїздів від станції «Сирець» до станції «Кловська», інтервал очікування – 7 хвилин.

❗️Рух поїздів від станції «Печерська» до «Червоного хутора» наразі неможливий через поточну ситуація з електроживленням.

«Важливо! Під час повітряної тривоги всі підземні станції працюють у режимі укриття. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену», – наголосили у КМДА.

Щоб абезпечити сполучення між районами міста, «Київпастранс» запустив резервні автобусні маршрути:

  • №37ТР – від вул. Милославської до станції метро «Лісова»;
  • №28Т – від Дарницької площі до вул. Милославської;
  • №30ТР – від вул. Милославської до станції метро «Почайна»;
  • №8Т – від Дарницької площі до станції метро «Позняки» (дублює рух трамвая №8).

Також для покращення транспортного зв’язку між лівим і правим берегами збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 та №50ТР. 

Крім того, щоб покращити сполучення між лівим і правим берегами, збільшено кількість автобусів на маршрутах №114 і №50ТР.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня російські окупанти атакували столицю безпілотниками. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. Восьмеро із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно. Російська Федерація завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Частина столиці залишилася без світла. 

