У Києві сапери знешкодили російську ракету «Кинджал» (фото)

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Про це повідомляє ДСНС.

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«Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета «Кинджал», – йдеться у повідомленні.

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва фото: Telegram/ДСНС

Саперам вдалося знешкодити ракету «Кинджал» фото: Telegram/ДСНС

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

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Так, пошкоджено:

39 приватних будинків

14 багатоквартирних будинків

2 приміщення освітніх закладів

90 автомобілів

складські приміщення, церква, низка підприємств.

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Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.