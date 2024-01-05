У Києві сапери знешкодили російську ракету «Кинджал» (фото)
Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва
У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Про це повідомляє ДСНС.
«Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета «Кинджал», – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.
Так, пошкоджено:
- 39 приватних будинків
- 14 багатоквартирних будинків
- 2 приміщення освітніх закладів
- 90 автомобілів
- складські приміщення, церква, низка підприємств.
Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.
Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.
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