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У Києві сапери знешкодили російську ракету «Кинджал» (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві сапери знешкодили російську ракету «Кинджал» (фото)
Сапери знешкодили ракету «Кинджал»
фото: Telegram/ДСНС

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва

У Києві сапери ДСНС знешкодили бойову частину ворожої аеробалістичної гіперзвукової ракети «Кинджал». Про це повідомляє ДСНС.

«Сьогодні піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва, здобуток наших фахівців – ракета «Кинджал», – йдеться у повідомленні.

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва
Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали у Шевченківському районі Києва
фото: Telegram/ДСНС
Саперам вдалося знешкодити ракету «Кинджал»
Саперам вдалося знешкодити ракету «Кинджал»
фото: Telegram/ДСНС

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Так, пошкоджено:

  • 39 приватних будинків
  • 14 багатоквартирних будинків
  • 2 приміщення освітніх закладів
  • 90 автомобілів
  • складські приміщення, церква, низка підприємств.
9 фото
На весь екран

Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. 

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Теги: Київ ДСНС сапер російська ракета

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