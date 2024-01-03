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Наєв розповів, скільки російських дронів та ракет знищили мобільні групи на півночі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Наєв розповів, скільки російських дронів та ракет знищили мобільні групи на півночі
На озброєнні мобільних груп – ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійські установки, переносні ЗРК та великокаліберні кулемети
фото: скріншот з відео

Вчора, 2 січня, мобільні групи ППО знищили майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет

Під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня», – написав Наєв.

Військовий зазначив, що на озброєнні мобільних груп – ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійські установки, переносні ЗРК та великокаліберні кулемети.

Генерал подякував особовому складу мобільних груп і заявив, що завдяки їм Україна змогла «зміцнити повітряний щит» та врятувати тисячі життів своїх громадян.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Так, пошкоджено:

  • 39 приватних будинків
  • 14 багатоквартирних будинків
  • 2 приміщення освітніх закладів
  • 90 автомобілів
  • складські приміщення, церква, низка підприємств.
9 фото
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До слова, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

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Теги: війна Сергій Наєв російська ракета безпілотник ЗСУ

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