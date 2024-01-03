Наєв розповів, скільки російських дронів та ракет знищили мобільні групи на півночі
Вчора, 2 січня, мобільні групи ППО знищили майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет
Під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
«8 з 17 (47%) знешкоджених ударних безпілотних літальних апаратів, а також 11 з 48 (19%) збитих крилатих ракет у Північній операційній зоні – це здобутки мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони за 2 січня», – написав Наєв.
Військовий зазначив, що на озброєнні мобільних груп – ЗРК малої дальності, зенітно-артилерійські установки, переносні ЗРК та великокаліберні кулемети.
Генерал подякував особовому складу мобільних груп і заявив, що завдяки їм Україна змогла «зміцнити повітряний щит» та врятувати тисячі життів своїх громадян.
Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.
Так, пошкоджено:
- 39 приватних будинків
- 14 багатоквартирних будинків
- 2 приміщення освітніх закладів
- 90 автомобілів
- складські приміщення, церква, низка підприємств.
До слова, ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.
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