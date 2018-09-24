У Києві сильний вітер поламав дерева, пошкодивши автівки (фото)
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Фото: Київ оперативний
Гілки пошкодили автівки у Голосіївському районі
Столичним водіям радять ставити свої авто подалі від дерев
Сьогодні, 24 вересня, у Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Це сталося на вулиці Сім‘ї Прахових (колишня вулиця Гайдара).
«Щойно на Сім‘ї Прахових (Гайдара) через сильні пориви вітру гілки впали на припарковані автівки», - йдеться у повідомленні.
Водіям радять переставити свої авто подалі від дерев.
Раніше повідомлялося, що через негоду у столиці повалено кілька дерев.
Сьогодні вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.