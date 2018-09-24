  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сильний вітер поламав дерева, пошкодивши автівки (фото)

    • Розсилка
    Гілки пошкодили автівки у Голосіївському районі - У Києві сильний вітер поламав дерева, пошкодивши автівки (фото)
    Фото: Київ оперативний
    Гілки пошкодили автівки у Голосіївському районі

    Столичним водіям радять ставити свої авто подалі від дерев

    Сьогодні, 24 вересня, у Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Це сталося на вулиці Сім‘ї Прахових (колишня вулиця Гайдара).

    «Щойно на Сім‘ї Прахових (Гайдара) через сильні пориви вітру гілки впали на припарковані автівки», - йдеться у повідомленні.

    Водіям радять переставити свої авто подалі від дерев.

    Раніше повідомлялося, що через негоду у столиці повалено кілька дерев.

    Сьогодні вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ