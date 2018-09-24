У Києві сильний вітер поламав дерева, пошкодивши автівки (фото)



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Фото: Київ оперативний Гілки пошкодили автівки у Голосіївському районі

Столичним водіям радять ставити свої авто подалі від дерев

Сьогодні, 24 вересня, у Голосіївському районі Києва гілки дерева впали на припарковані автомобілі. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Це сталося на вулиці Сім‘ї Прахових (колишня вулиця Гайдара).

«Щойно на Сім‘ї Прахових (Гайдара) через сильні пориви вітру гілки впали на припарковані автівки», - йдеться у повідомленні.

Водіям радять переставити свої авто подалі від дерев.

Раніше повідомлялося, що через негоду у столиці повалено кілька дерев.

Сьогодні вранці на дорогах Києва через дощ утворилися 7-бальні затори.