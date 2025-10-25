У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено

На місці інциденту працюють фахівці

У Києві на станції метро «Дніпро» сталася надзвичайна подія: людина потрапила під потяг. Через інцидент на «червоній» (Святошинсько-Броварській) лінії метрополітену тимчасово змінено графік руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський метрополітен.

У зв’язку з необхідністю проведення рятувальних робіт та з’ясуванням обставин інциденту, рух поїздів на «червоній» лінії здійснюється з обмеженнями:

Поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Рух здійснюється також від станції «Лісова» до станції «Дарниця».

Через потрапляння пасажира на колію станції «Дніпро», три станції тимчасово зачинені на вхід для пасажирів:

«Дніпро»

«Гідропарк»

«Лівобережна»

На місці інциденту працюють фахівці. Пасажирів просять врахувати обставини і планувати маршрут заздалегідь.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.