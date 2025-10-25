Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
фото: соцмережі

На місці інциденту працюють фахівці

У Києві на станції метро «Дніпро» сталася надзвичайна подія: людина потрапила під потяг. Через інцидент на «червоній» (Святошинсько-Броварській) лінії метрополітену тимчасово змінено графік руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський метрополітен.

У зв’язку з необхідністю проведення рятувальних робіт та з’ясуванням обставин інциденту, рух поїздів на «червоній» лінії здійснюється з обмеженнями:

  • Поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».
  • Рух здійснюється також від станції «Лісова» до станції «Дарниця».
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Через потрапляння пасажира на колію станції «Дніпро», три станції тимчасово зачинені на вхід для пасажирів:

  • «Дніпро»
  • «Гідропарк»
  • «Лівобережна»

На місці інциденту працюють фахівці. Пасажирів просять врахувати обставини і планувати маршрут заздалегідь.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю. 

Читайте також:

Теги: метро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки дронової атаки на Подолі
Голова НСЖУ розповів, як біля його будинку вибухнув російський дрон
23 жовтня, 09:59
Загалом у районі внаслідок атаки пошкоджено близько 230 квартир
Обстріл Деснянського району: що робити постраждалим
22 жовтня, 13:29
«Мольфар» мав сотні тисяч підписників у соцмережі Instagram
Поліція затримала «мольфара», який обіцяв клієнтам «тотальний захист на все життя на увесь рід»
14 жовтня, 15:31
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
Скандал із Оленою Рєпіною: поліція відреагувала на заяву актриси про «викрадення чоловіка»
7 жовтня, 16:02
Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
5 жовтня, 05:15
Повітряна тривога у Києві призвела до збоїв у роботі метро
Повітряна тривога у Києві призвела до збоїв у роботі метро
1 жовтня, 09:00
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
1 жовтня, 08:51
На місцях влучань продовжують працювати всі необхідні служби
Атака на Київ: в Солом’янському районі деблоковано тіло
28 вересня, 08:48
Нежитлове приміщення загальною площею майже 75 кв.м, розташоване по вул. Нижній Вал у Подільському районі
Прокуратура вимагає повернути Києву приміщення на Подолі вартістю 6 млн грн
25 вересня, 12:15

Новини

У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
Внаслідок атаки на Київ загинуло дві людини (оновлено)
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Атака на Київ: репортаж з місця ліквідації наслідків
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
Нескорений Київ. Фото столичної вулиці після нічного удару вразило мережу
У Києві затримується рух транспорту через обстріл
У Києві затримується рух транспорту через обстріл

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua