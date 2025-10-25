У столиці людина потрапила під потяг на станції «Дніпро», рух поїздів обмежено
На місці інциденту працюють фахівці
У Києві на станції метро «Дніпро» сталася надзвичайна подія: людина потрапила під потяг. Через інцидент на «червоній» (Святошинсько-Броварській) лінії метрополітену тимчасово змінено графік руху поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київський метрополітен.
У зв’язку з необхідністю проведення рятувальних робіт та з’ясуванням обставин інциденту, рух поїздів на «червоній» лінії здійснюється з обмеженнями:
- Поїзди курсують від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».
- Рух здійснюється також від станції «Лісова» до станції «Дарниця».
Через потрапляння пасажира на колію станції «Дніпро», три станції тимчасово зачинені на вхід для пасажирів:
- «Дніпро»
- «Гідропарк»
- «Лівобережна»
На місці інциденту працюють фахівці. Пасажирів просять врахувати обставини і планувати маршрут заздалегідь.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва сьогодні зранку ліквідовують наслідки нічної російської атаки. За попередніми даними, окупанти застосували балістичні ракети. На місці прильоту – вирва, зруйновано інфраструктуру, пошкоджено нежитлову будівлю.
Коментарі — 0