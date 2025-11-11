Головна Країна Події в Україні
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Критична інфраструктура України працює на межі можливостей – Червоний Хрест
Критична інфраструктура захищена міжнародним гуманітарним правом
фото з відкритих джерел

За словами представниці Червоного Хреста, російські удари посилюють навантаження на енергосистему України

Атаки на критичну інфраструктуру під час російсько-української війни роблять цивільне населення вразливим напередодні зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регіональну директорку Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Європі та Центральній Азії Аріану Бауер.

«Світло, тепло, вода. Ці послуги є життєво необхідними людям, аби пережити холодні місяці, що попереду. А втім, їхній доступ до цих рятівних послуг обмежується чи зникає з кожним ударом, який завдає пошкоджень водогонам, електростанціям та іншій критичній інфраструктурі», – каже вона.

Бауер додала, що критична інфраструктура, яка уможливлює надання населенню життєво необхідних послуг включно з водо- та електропостачанням, захищена згідно з міжнародним гуманітарним правом. За словами посадовиці, з наближенням зими удари по критично важливій інфраструктурі «посилюють навантаження на системи, які після декількох років російсько-українського збройного конфлікту вже працюють на межі своїх можливостей».

Нагадаємо, у середу, 12 листопада, у більшості регіонів України знову діятимуть графіки відключень світла.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби окупанти завдали ударів по енергооб’єктах у кількох областях. Через атаки на ранок були знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

До слова, у грудні 2025 року максимальний обсяг постачання електроенергії з Європейського Союзу в Україну зросте з 2100 до 2300 мегаватів.

