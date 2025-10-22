У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів

Ірина Хоменко показала наслідки російського терору в Києві

У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку ракетами та ударними безпілотниками регіонами України. Один із ворожих дронів влучив в одну зі столичних багатоповерхівок, в якій живе телеведуча та акторка Ірина Хоменко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Хоменко.

Телеведуча на момент вибуху перебувала не вдома. Ірина Хоменко показала в сторіз свого Instagram наслідки влучання та пожежу. За словами Хоменко, загинули двоє її сусідів. «Друзі, я безмежно всім дякую за слова співчуття, за підтримку і допомогу. Дійсно, в мій будинок влучив дрон «Герань», і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули, згоріли живцем. Це були люди літнього віку», – розповіла Ірина Хоменко.

Телеведуча звернулася до українців із закликом бути готовими до нічних тривог і підготувати мінімальний набір необхідних речей: документи, теплий одяг, дитячі улюблені іграшки, термоси з водою та пледи. Також нагадала про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та прямувати до укриття або дотримуватися правил «двох стін», якщо сховатися негайно неможливо.

«Наразі не знаю, що з моєю квартирою. Ще не дозволяють заходити, тому що ще не знайшли всі частини цього дрона. Але можу сказати одне-єдине. Я думаю, що ви мене в цьому підтримаєте. Це країна дно! Країна злочинців, вбивць, крадіїв і брехунів! Її взагалі не має бути на мапі світу!», – підсумувала Ірина Хоменко.

Ірина Хоменко – телеведуча, акторка та сценаристка. Тривалий час була однією з ключових учасниць популярного гумористичного шоу «Мамахихотала». Була однією з ведучих телешоу «Ранок з Україною» на телеканалі «Україна». Зараз – ведуча соціального документального проєкту «Я не забуду» на державному телеканалі «Дім», присвяченого історіям людей, які постраждали від війни.

Раніше «Главком» писав, що під Києвом загинула мати з дітьми, які втекли зі столиці, рятуючись від обстрілів.