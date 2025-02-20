Україна вшановує подвиг Небесної Сотні: перелік заходів у Києві

20 лютого також є річницею початку збройної агресії РФ проти України

Цьогоріч пам’ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом: «Небесна Сотня: Герої першої перемоги у битві, що триває»

У Дня Героїв Небесної Сотні Національний музей Революції Гідності запланував низку заходів, які відбудуться у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

11 років тому, в самому серці Києва, відбулася найкривавіша сторінка Революції Гідності. 20 лютого 2014 року під час масових обстрілів загинули 48 протестувальників. Усього Небесна Сотня налічує 107 Героїв – тих, хто віддав своє життя за свободу, демократію та європейське майбутнє України.

Сьогодні Україна згадує не лише подвиг Героїв Небесної Сотні. 20 лютого також є річницею початку збройної агресії Росії проти України. Поки на вул. Інститутській лунали постріли, ворог уже окуповував Крим, а згодом розв’язав війну на сході України. З 24 лютого 2022 року війна стала повномасштабною.

Цьогоріч пам’ять про подвиг Небесної Сотні Київ вшановує під гаслом: «Небесна Сотня: Герої першої перемоги у битві, що триває».

До Дня Героїв Небесної Сотні Національний музей Революції Гідності оприлюднив програму заходів:

20 лютого – церемоніал вшанування Героїв Небесної Сотні й акція «Ангели пам’яті»;

20 лютого – відкриття виставки «Герої: Майдан, війна, пам’ять» на Майдані Незалежності;

до 4 березня – мартиролог загиблих учасників Революції Гідності та російсько-української війни;

до 31 березня – документальна виставка «Справи Майдану: на шляху до правосуддя та історії» на Алеї Героїв Небесної Сотні;

27 лютого – Екскурсія «Місцями Революції Гідності» Києвом;

до 2 березня – виставка «Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арттворах» у Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).

Повну програму заходів можна переглянути за посиланням

Також у культурному кластері «Краків» відбудеться показ польської кінострічки «Люди» про війну в Україні, заснованої на реальних подіях. Стрічка, знята за участю українських акторів, розповідає про долі людей, які зіткнулися з випробуваннями повномасштабної війни. Спеціальний показ фільму відбудеться 21 лютого о 18:00 у культурному кластері «Краків» (Русанівська Набережна, 12). Вхід безоплатний.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Володимир та Олена Зеленські поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

Нагадаємо, в Україні 20 лютого вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.

Зауважимо, що сьогодні, 20 лютого, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Героїв Небесної сотні. Глава держави нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну і розпочала перші кроки до окупації Криму.