У Києві стартувала подача проєктів Громадського бюджету



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На впровадження проєктів Громадського бюджету-5 передбачено рекордну суму коштів

Сьогодні, 17 лютого, стартує подача проєктів Громадського бюджету–5. На впровадження проєктів ГБ-5 виділено 170 млн грн. Подати свій проєкт можна до 11 березня 2020 року на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Громадський бюджет стрімко розвивається, залучаючи до участі в змінах на краще сотні тисяч киян. Цього року ГБ стартує за правилами оновленого Положення, у якому закріплено еволюційні зміни в ГБ, вдосконалено механізми та встановлені запобіжники щодо комерціалізації ГБ та політизації Громадської бюджетної комісії. До роботи над вдосконаленням Положення залучали громадськість, представників команд ГБ, Громадської бюджетної комісії, Міської робочої групи, розпорядників бюджетних коштів, Школи ГБ та депутатів. Велася ця робота понад рік», – розповів Поворозник.

За його словами, відповідно до Положення, для зменшення кількості «серійних проєктів» та підвищення якості співпраці Команд із розпорядниками бюджетних коштів (РБК) під час реалізації – один лідер Команди може подати не більше 5 проєктів ГБ.

«У ГБ-5 можна буде подавати проєкти у двох категоріях: великі та малі проєкти. Вартість малих проєктів – від 100 до 999 тисяч гривень, великих – від 1 до 3 мільйонів гривень. Зі 170 млн на реалізацію малих проєктів спрямовується 40% – 68 млн; на великі проєкти 60% – 102 млн. Відсоток обов’язкового резерву в кошторисі проєктів становить 20%. Рейтинг, за яким визначаються проєкти-переможці, запроваджується для кожної з категорій. Тобто залежно від кошторису проєкту буде визначатися і кількість голосів для перемоги: чим дорожчий проєкт, тим більше потрібно буде набрати голосів. Ми прогнозуємо, що це призведе до збільшення кількості високовартісних проєктів-переможців», – підкреслив Поворозник та нагадав, що в ГБ-4 малих проєктів-переможців з бюджетом до 0,5 млн грн було більше 85% від загальної кількості.

«Ми маємо чимало вдало реалізованих проєктів, які можуть стати прикладом роботи Громадського бюджету. Саме завдяки активній позиції киян у рамках реалізації проєктів у місті з’являються нові сквери, дитячі і спортивні майданчики, реалізовуються проєкти на базі шкіл, садочків та лікарень. Закликаю киян подавати нові проєкти, завдяки яким ми спільно зробимо наше місто, вулицю чи двір кращими», – сказав Поворозник.

Раніше повідомлялося, що у бюджеті Києва 2021 року на Громадський бюджет-5 передбачено рекордні 170 млн грн.

Нагадаємо, бюджетом Києва на 2020 рік передбачено реалізацію 549 проєктів Громадського бюджету на суму 159,2 млн грн.