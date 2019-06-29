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    Події в Україні

    У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини

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    Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis - У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини
    Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis

    Інцидент стався поблизу села Кам'янське 29 червня приблизно об 11:00, - поліція

    У Запорізькій області на автошляху сполученням Харків - Сімферопіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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    Як повідомляється, інцидент стався поблизу села Кам'янське 29 червня приблизно об 11:00.

    «Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis. У результаті зіткнення водій та пасажирка Daewoo Sens загинули на місці. В автомобілі також перебувала 3-річна дитина, її з травмами госпіталізували до лікарні», йдеться у повідомленні.

    Крім того, з ушкодженнями різного ступеню до лікарні був доправлений водій Toyota Avensis та троє його пасажирів, серед яких неповнолітня дитина.

    «Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування», - зазначили в поліції.

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    У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини
    У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини
    У Запорізькій області внаслідок ДТП загинули дві людини

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на повороті в селі Кізя Бродівського району сталося зіткнення автомобіля та мопеда. В результаті зіткнення транспортних засобів загинули двоє дітей та постраждали ще п'ятеро людей.

     

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