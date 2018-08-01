У Києві судитимуть грузина, який на ринку побив пенсіонера



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Громадянин Грузії, обвинувачуваний у побитті пенсіонера на ринку в Києві

За вчинене молодику загрожує до 4 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного громадянина Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту спричинив 64-річному пенсіонеру черепно-мозкову травму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, подія сталася 26 травня на території торгівельного центру «Bazar». Як з’ясувалося, літній чоловік відреагував на зневажливе ставлення робітника ринку до жінки та зробив йому зауваження. Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Зловмиснику інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України, тобто у грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (хуліганстві), вчиненому групою осіб.

На сьогодні досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

За вчинене молодику загрожує до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 травня до кіоска на ринку, де 26 травня побили пенсіонера, прийшли радикали, які почали громити кіоски, ламати ролети. Сталася сутичка поліцією.

Внаслідок конфлікту на ринку постраждало троє правоохоронців. Після погрому столична поліція затримала 34 особи.