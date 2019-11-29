У Києві судитимуть «мінера», який зірвав понад 100 засідань Оболонського суду



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Протягом року чоловік надав декілька неправдивих повідомлень про замінування приміщення Оболонського районного суду Києва

Чоловіку світить до восьми років ув'язнення

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у здійсненні неправдивих повідомлень про замінування приміщення Оболонського районного суду Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Установлено, що упродовж поточного року до правоохоронних органів надійшло декілька неправдивих повідомлень про замінування приміщення районного суду, за наслідками яких було зірвано більш ніж 100 судових засідань.

У ході досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції та СБУ, особу «мінера» вдалося встановити.

Ним виявився неодноразово судимий квартирний крадій, обвинувальний акт відносно якого перебуває на розгляді в Оболонському райсуді. Шляхом «замінування» приміщення суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

Причетність підозрюваного до вчинення інкримінованих злочинів підтверджується, зокрема, висновками судової фоноскопічної експертизи.

За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, поліція затримала мешканця Кропивницького, який надав неправдиве повідомлення про замінування адмінбудівлі на вул. Банковій у Києві.