Оперативники затримали чоловіка, який «замінував» будівлю на Банковій (фото)



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«Мінером» виявився 45-річний житель Кропивницького Фото: Нацполіція

Дзвінок із неправдивим повідомленням про замінування був здійснений із залізничного вокзалу

До поліції зателефонував чоловік та повідомив про замінування адміністративної будівлі на вулиці Банковій. На виклик негайно прибули фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели перевірку, у результаті якої жодних небезпечних речовин та предметів не виявили.

Оперативники встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування та з’ясували, що дзвінок був здійснений із залізничного вокзалу. Відразу після дзвінка правопорушник поїхав додому у місто Кропивницький, однак там відразу був затриманий поліцейськими.

45-річного жителя Кропивницького затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік зізнався у скоєному, але чітко пояснити свій вчинок не зміг. Працівники вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого був здійснений виклик.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує до шести років ув’язнення.

Нагадаємо, 7 листопада вранці надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій київського метро «Золоті Ворота», «Червоний хутір», «Академмістечко».

Станції були перевірені на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено.

Того ж дня надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.