У Києві судитимуть перевертнів у погонах (фото)

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Крадії сплачували правоохоронцям данину, а також систематично ділились із ними викраденим у громадян майном Фото: Прокуратура Києва

Група поліцейських прикривала злодіїв на київському залізничному вокзалі

Прокуратурою міста Києва спрямовано до суду обвинувальний акт відносно злочинної групи, до складу якої входили 7 співробітників Солом`янського управління поліції, під прикриттям яких на території київського залізничного вокзалу тривалий час орудували професійні крадії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Очолював групу підполковник поліції – начальник сектору кримінальної поліції на станції Київ-Пасажирський. До вчинення злочинів останній залучив начальника оперативно-пошукового сектору відділу кримінальної поліції Солом`янського УП ГУ НП в Києві, оперуповноваженого, трьох поліцейських сектора превенції та поліцейського-водія.

Також до групи входили троє кишенькових крадіїв, які безпосередньо здійснювали таємне викрадення майна громадян.

Відповідно до розподілу ролей, поліцейські координували дії крадіїв, визначаючи час та місце їх роботи, а також вчиняли дії, які допомогли б крадіям уникнути кримінальної відповідальності.

Так, впродовж серпня-листопада 2017 року даною групою було вчинено серію крадіжок особистого майна громадян, чим завдано матеріальної шкоди на суму близько 380 тисяч гривень.

З’ясувалося також, що крадії не лише сплачували правоохоронцям данину, а також систематично ділились із ними викраденим у громадян майном.

Членам організованої групи оголошено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України та додатково оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України посадовим особам Національної поліції, що входили до складу організованої злочинної групи.

Всього, під час досудового розслідування повідомлено про підозру 10 особам, інтереси яких представляють 13 адвокатів.

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб направлений до суду для розгляду по суті.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.