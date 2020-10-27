  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судитимуть серійного грабіжника магазинів

    • Розсилка
    Перед судом постане&nbsp;40-річний уродженець Донецької області&nbsp; - У Києві судитимуть серійного грабіжника магазинів
    Перед судом постане 40-річний уродженець Донецької області 

    Зловмисник проникав до підсобних приміщень та викрадав звідти майно

    До поліції звернувся адміністратор магазину на вулиці Зодчих у Києві та повідомив, що працівники закладу затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив крадіжку особистих речей зі службового приміщення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

    Як повідомляє пресслужба поліції Києва, по прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили, що зі службового приміщення відвідувач поцупив гроші, які у нього виявили та вилучили при поверхневій перевірці.

    Ноодноразово судимого за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 40-річного уродженця Донецької області затримали та, за ухвалою суду, помістили під варту.

    «У ході розслідування кримінального провадження нам вдалося встановити причетність чоловіка ще до трьох аналогічних злочинів та території району», - розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Бесараб.

    Наразі досудове розслідування за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до Святошинського районного суду для винесення вироку. Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ суд кримінал пограбування розслідування магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies