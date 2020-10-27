У Києві судитимуть серійного грабіжника магазинів



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Перед судом постане 40-річний уродженець Донецької області

Зловмисник проникав до підсобних приміщень та викрадав звідти майно

До поліції звернувся адміністратор магазину на вулиці Зодчих у Києві та повідомив, що працівники закладу затримали чоловіка, який, ймовірно, здійснив крадіжку особистих речей зі службового приміщення. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, по прибуттю правоохоронці провели першочергові слідчі дії, відпрацювали відео з камер спостереження та встановили, що зі службового приміщення відвідувач поцупив гроші, які у нього виявили та вилучили при поверхневій перевірці.

Ноодноразово судимого за майнові злочини та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 40-річного уродженця Донецької області затримали та, за ухвалою суду, помістили під варту.

«У ході розслідування кримінального провадження нам вдалося встановити причетність чоловіка ще до трьох аналогічних злочинів та території району», - розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Бесараб.

Наразі досудове розслідування за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт направлено до Святошинського районного суду для винесення вироку. Фігурантові загрожує до шести років позбавлення волі.