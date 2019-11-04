У Києві судитимуть серійного викрадача мотоциклів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник лише у жовтні викрав у киян чотири мотоцикли

Київською місцевою прокуратурою №9 скеровано до Солом’янського районного суду міста обвинувальний акт відносно зловмисника, який «спеціалізувався» на викраденні мотоциклів.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Як встановлено слідством, упродовж жовтня 2019 року раніше судимий за аналогічні злочини чоловік викрав у мешканців Києва 4 мотоцикли, завдавши потерпілим майнової шкоди на суму близько 235 тис. гривень.

Викрадені мотоцикли зловмисник переховував у занедбаному гаражі, де їх переробляв для подальшого продажу.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

На даний час підозрюваний під вартою очікує судового розгляду.

За вчинене йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у смт Калинівка Броварського району Київщини четверо молодиків нахабно заволоділи автомобілем, побивши та відібравши ключі у власника. Поліція знайшла автомобіль і затримала викрадачів.