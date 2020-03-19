У Києві судитимуть шахрая, який привласнив 400 тис. грн Фонду гарантування вкладів



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Зловмисник отримав гроші на підставі підробленої довіреності

Прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування щодо зловмисника, який шахрайським шляхом заволодів 400 тис. гривень із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що підлягали виплаті вкладникам банків.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Підозрюваний, дізнавшись про те, що АТ «ПУМБ» здійснює виплати гарантованих сум вкладів вкладникам збанкрутілих банків, підробив довіреність на своє ім’я від клієнтки, яка померла ще в 2016 році. Надалі, ввівши в оману працівників банку, зловмисник отримав на підставі підробленої довіреності виплати у розмірі 400 тис. гривень.

Отримані кошти шахрай розмістив на власний депозитний рахунок та після їх фактичної видачі був викритий правоохоронцями.

Дії шахрая кваліфіковано ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах).

На теперішній час у кримінальному провадженні триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після чого обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Грошові кошти, які стали предметом шахрайства, заарештовані та будуть повернені у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.