В центрі Києва поліція припинила діяльність стриптиз-клубів (фото, відео)



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Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі Фото: kyiv.npu.gov.ua

Учасники злочинної групи заробляли на працівницях клубу від 4000 гривень за годину. Саме таку суму дівчата отримували за надання послуг сексуального характеру

Співробітниками відділу столичного управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми спільно із прокуратурою міста Києва припинено злочинну діяльність групи осіб, які організували надання інтимних послуг працівницями стриптиз-клубів. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Учасники злочинної групи заробляли на працівницях клубу від 4000 гривень за годину. Саме таку суму дівчата отримували за надання послуг сексуального характеру.

Спільники розподіляли отримані від діяльності гроші з розрахунку 50% собі, а решту - повіям.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк повідомив, що правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування клубів та вилучили звідти речові докази – гроші, комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи.

«Головний організатор – 53-річний мешканець Києва, котрий забезпечував діяльність адміністраторів, які у свою чергу займались пошуком клієнтів та вели бухгалтерську роботу. Серед співучасників було сім жінок та один чоловік. Гроші, отримані від надання пікантних послуг, адміністратори передавали власнику клубу особисто в руки або перераховували на банківські рахунки», - розказав Гаврилюк.

Слідчими відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя і здоров’я особи ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.