У Києві судитимуть ветерана АТО, який влаштував стрілянину в пабі



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7 травня суд віддав на поруки добровольця Володимира Регешу, який під час стрілянини поранив журналіста Фото: С14

Конфлікт між Володимиром Регешою і журналістом виник через ревнощі

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 45-річного киянина, ветерана військових дій на Донбасі, добровольця Володимира Регеші, який з хуліганських мотивів вчинив стрілянину та поранив відвідувача пабу на Оболоні. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Нагадаємо, інцидент стався увечері 5 травня 2019 року.

Чоловік, перебуваючи на літній терасі розважального закладу на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки. «В результаті пострілів, одна із куль влучила в потерпілого, який виявився журналістом, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи», - розповіли в прокуратурі.

За результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) направлено до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Київська місцева прокуратура №5 повідомила про підозру 45-річному мешканцю столиці, який вчинив стрілянину та поранив журналіста. Постраждалим виявився журналіст видання «Настоящее время» Володимир Рунець.

7 травня Оболонський районний суд Києва обрав запобіжний захід Регеші. Його відпустили під особисту поруку депутатів.

Також у поліції повідомили, що конфлікт між чоловіками виник через ревнощі і вже не вперше.