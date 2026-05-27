Повітряна тривога у Києві тривала 51 хвилину

Тривога оголошувалася через зліт російського МіГ-31К, громадянам можна залишати укриття

Станом на 12:24 в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». О 13:15 у Києві пролунав відбій тривоги, яка тривала 51 хвилину.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1554-й день повномасштабної війни в Україні.