Республіканці в Палаті представників зірвали голосування щодо війни в Ірані

Резолюція буде винесена на голосування після повернення Палати представників з тижневої перерви у День пам'яті

Раніше резолюція Сенату про припинення війни вперше подолала процедурну перешкоду, хоча цей законопроект ще не пройшов офіційного голосування

Керівництво Республіканської партії у Палаті представників США в останній момент скасувало критично важливе голосування щодо військової кампанії в Ірані. Екстрене відкликання законопроєкту відбулося через брак голосів серед республіканців, що загрожувало вилитися у гучну політичну поразку для адміністрації президента Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Цей крок став відповіддю на запеклі дебати, які розгорілися після того, як минулого тижня голосування за резолюцію про припинення військових дій США проти Ірану завершилося нічиєю. Опозиційні демократи на тлі цього зажадали повторного розгляду питання, наголошуючи, що затяжний та непопулярний зовнішній конфлікт дедалі сильніше б'є по гаманцях пересічних американців через спричинені ним економічні збитки.

Голова Комітету зі збройних сил Палати представників, республіканець Майк Роджерс, пояснив скасування процедури виключно технічними причинами – за його словами, занадто багато законодавців від їхньої партії просто не змогли бути присутніми в залі. Натомість представник Демократичної партії від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс категорично заперечив цю версію, заявивши:

«Вони відкликали законопроєкт лише тому, що необхідні голоси (для припинення війни) у нас насправді були».

Паралельно з цим у Сенаті США аналогічна резолюція про згортання військової кампанії вперше успішно подолала початковий процедурний бар'єр, хоча фінального офіційного голосування у верхній палаті ще не відбулося. На тлі цих законодавчих коливань сам Дональд Трамп продовжує займати безкомпромісну позицію та погрожує Тегерану новою масштабною хвилею авіаударів, якщо іранський уряд відмовиться виконувати висунуті Вашингтоном вимоги.

Проте соціологічні дані демонструють глибокий розкол між курсом Білого дому та суспільними настроями. Згідно з останнім опитуванням New York Times/Siena, переважна більшість громадян – 64% американців – вважають рішення розпочати війну проти Ірану помилковим.

Як повідомило джерело в апараті Республіканської партії, до розгляду резолюції конгресмени повернуться вже після того, як Палата представників відновить роботу після традиційної тижневої перерви, приуроченої до Дня пам'яті.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий відновити атаки на Тегеран, якщо іранська сторона відхилить умови мирної угоди.

Американський лідер зазначив, що ситуація перебуває на межі ескалації, проте дав Раді безпеки кілька днів на очікування «правильних відповідей». Трамп наголосив на готовності США діяти швидко і знову підтвердив свій намір не допустити появи в Ірану ядерної зброї, додавши, що у разі відсутності домовленостей Вашингтон вдасться до жорстких кроків.