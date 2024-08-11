У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Влада просить пройти в укриття

О 2:59 у Києві прозвучали сирени. Тривогу оголосили через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників з Черкаської області у напрямку Києва. Цю інформацію підтвердила Київська міська військова адміністрація, зазначивши про існування загрози ударних БпЛА для столиці. Мешканців Києва закликали негайно пройти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог виглядає так: