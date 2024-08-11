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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу
Слід негайно пройти в укриття

Влада просить пройти в укриття

О 2:59 у Києві прозвучали сирени. Тривогу оголосили через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні сили  повідомили про рух ворожих безпілотників з Черкаської області у напрямку Києва. Цю інформацію підтвердила Київська міська військова адміністрація, зазначивши про існування загрози ударних БпЛА для столиці. Мешканців Києва закликали негайно пройти в укриття та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Мапа повітряних тривог виглядає так:

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу фото 1
Теги: тривога

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