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Румунія оголошувала повітряну тривогу через атаку дронів на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Румунія оголошувала повітряну тривогу через атаку дронів на Україну
Окупанти атакували Ізмаїл «Шахедами»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сирена на півночі повіту Тульча сигналізувала про наближалися безпілотників до кордону з боку України

Уночі російські загарбники атакували Одеську область ударними дронами «Шахед». У прикордонні Румунії в цей час оголошувалася повітряна тривога. Про це повідомило місцеве видання News.ro.

Уночі на півночі повіту Тульча оголошувалася тривога через кілька безпілотників, що наближалися до кордону з боку України. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій випустила повідомлення про оповіщення для північної частини Тульчі, інформуючи населення про можливість падіння об'єктів на території, прилеглій до кордону.

«Повідомлення було оголошено після того, як близько 02:10 румунські прикордонні та спостережні структури помітили кілька безпілотників, що наближалися до північної частини повіту Тульча», –йдеться в повідомленні.

За даними джерела видання, метою повідомлення було поінформувати та попередити населення.

«Вони (населення, – «Главком») повинні слідувати вказівкам, що містяться в повідомленні, і не піддаватися паніці. Структури територіальної оборони та громадського порядку країни готові надати всю необхідну підтримку тим, хто її попросить, і ще раз даємо зрозуміти, що жодна ділянка нашої території не є об'єктом атак з боку Російської Федерації», – наголосило джерело.

Пожежна служба відзвітувала, що отримала 10 дзвінків із повідомленнями про звуки вибухів.

«Більшість дзвінків були з муніципалітету Тульча, і вони сигналізували про те, що чули вибухи. Однак були також дзвінки, у яких громадяни запитували інформацію, й оператори диспетчерського центру Інспекції з надзвичайних ситуацій «Дельта» Тульчинського повіту надали їм всю інформацію, щоб зрозуміти, що те, що вони чули, відбувалося на українській території», –пояснила держприкордонслужба Тульчі.

Уже о 03:46 пролунав сигнал про відбій повітряної тривоги в Румунії.

Між тим, у мережі поширюється відео, на якому нібито російський дрон вдаряє по селу Плауру, що розташоване по-сусідству через річку Дунай від Ізмаїлу Одеської області. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, що в ніч на 24 липня російські загарбники дронами атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через попадання у будинок є поранені. 

Також Харків зазнав обстрілу з боку російських окупантів вранці 24 липня.

Теги: Румунія тривога дрон Україна

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