Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)

Відео, на якому вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки стало вірусним у мережі

У неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«Букет за 536 тис. грн подарував чоловік коханій у Києві», – йдеться у повідомленні.

В опублікованому відео можна побачити, що вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки, а після з ним фотографується дівчина. Цей подарунок швидко став вірусним у мережі, викликавши жваве обговорення серед користувачів. Люди пишуть у коментарях, що було б краще витратити таку суму на дитячий притулок або на допомогу ЗСУ.

Також у коментарях припускають, що це був не подарунок, а композиція для фотозони.

