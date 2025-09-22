Головна Київ Новини
search button user button menu button

Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
Ведмідь з троянд за 536 тис. грн
скриншот відео

Відео, на якому вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки стало вірусним у мережі

У неділю, 21 вересня, у соцмережах поширилися кадри незвичайної події в Києві. На них із вантажного авто дістали величезного ведмедя, зробленого з троянд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

«Букет за 536 тис. грн подарував чоловік коханій у Києві», – йдеться у повідомленні. 

В опублікованому відео можна побачити, що вантажники дістають величезного ведмедя з вантажівки, а після з ним фотографується дівчина. Цей подарунок швидко став вірусним у мережі, викликавши жваве обговорення серед користувачів. Люди пишуть у коментарях, що було б краще витратити таку суму на дитячий притулок або на допомогу ЗСУ.

Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео) фото 1
скриншот коментарів
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео) фото 2
скриншот коментарів
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео) фото 3
скриншот коментарів

Також у коментарях припускають, що це був не подарунок, а композиція для фотозони.

Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео) фото 4
скриншот коментарів

Нагадаємо, нещодавно Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки отримав несподіваний подарунок від шанувальниці – великий торт і пів тисячі троянд.  

Читайте також:

Теги: подарунок відео чоловік вантажівки Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни завдали комбінованого удару по столиці
У Києві зросла кількість загиблих та поранених через масований обстріл
28 серпня, 06:32
Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Китай прокоментував масовану атаку на Київ
28 серпня, 15:35
Чоловік вистрибнув з 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля у дворі
У Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив: що його врятувало
30 серпня, 16:29
Уламок ворожого дрона впав на територію дитячого садка в Дніпровському районі
Київ атакували дрони: уламки впали на територію дитячого садка
2 вересня, 14:23
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
У Києві палає фабрика Roshen (відео)
6 вересня, 12:21
Управління держохорони України попередило про обмеження дорожнього руху
10 вересня у центрі Києва буде перекрито дорожній рух
9 вересня, 20:39
Метод Міявакі – один із найефективніших способів відновлення лісів на виснажених землях
У одному зі столичних парків висадили сад Міявакі: чим цікавий цей метод озеленення
12 вересня, 19:01
Причиною зміни руху стало проведення продовольчого ярмарку на вул. Івана Микитенка
У Києві 16 вересня змінено рух автобусів: схема
16 вересня, 10:28
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:03

Новини

Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
Дівчина отримала у подарунок ведмедя з троянд за пів мільйона гривень (відео)
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
Збив 80-річну жінку і втік: на Київщині поліція розшукала винуватця ДТП
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
Аномально теплий кінець вересня. Кияни загорають на пляжах та в парках
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
Вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві: суд оголосив вирок
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання
Хрещатик щодня о 9:00 перекриватиметься для хвилини мовчання
Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів
Догляд за псевдохворими родичами «під ключ». Викрито чергову схему для ухилянтів

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua