Удар по Києву: четверо загиблих, рятувальники показали кадри з наслідками

Наслідки атаки на Київ в ніч на 15 червня

Унаслідок удару пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах столиці

У ніч на 15 червня російські терористи здійснили масовану атаку на Київ.

За попередніми даними ДСНС, загинули щонайменше чотири людини, ще 23 постраждали, серед них дитина, пише «Главком».

фото: ДСНС

За даними міського голови Віталія Кличка, серед поранених також є вагітна жінка, троє людей перебувають у важкому стані.

фото: ДСНС

Унаслідок удару пошкодження та пожежі зафіксували майже в усіх районах столиці.

фото: ДСНС

Аварійно-рятувальні служби працюють приблизно на 50 локаціях. Через пошкодження ліній електропередач у північній частині Києва без світла залишилися близько 140 тис. абонентів.

фото: ДСНС

Оболонський район

Один із найбільш постраждалих районів. Тут зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок, пошкодження житлової забудови та складських приміщень. Виникли масштабні пожежі, зокрема згоріли близько 30 автомобілів.

Солом’янський район

Влучання сталося у дев’ятиповерховий житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу та евакуювали 15 мешканців, серед яких двоє дітей. Також повідомляється про загоряння на території закладу освіти.

Деснянський район

Унаслідок удару загорівся дев’ятиповерховий житловий будинок. Через падіння уламків зруйновано три приватні будинки. Також виникли пожежі на території дитячого садка, освітніх закладів та відкритих територіях.

Дарницький район

Уламки спричинили пожежі у приватних житлових будинках та впали на відкритих територіях.

Печерський район

Зафіксовано влучання у 17-поверховий житловий будинок. Також пошкоджено інші житлові будинки та об’єкти нежитлової забудови. Сталася пожежа в гуртожитку. Окремо повідомляється про займання на території Києво-Печерської лаври – загорівся дах Успенського собору.

Шевченківський район

Пошкоджено житлові будинки, торговельні об’єкти, підприємства та об’єкти інфраструктури. Виникла пожежа на території овочевого ринку, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю та восьмиповерховий житловий будинок.

Голосіївський район

Сталися пожежі на складських об’єктах, пошкоджено житловий будинок та об’єкт інфраструктури. Також горіла багатоповерхівка.

Святошинський район

Пошкоджень зазнала житлова забудова.

Подільський район

Через падіння уламків виникли пожежі у приватному житловому будинку та триповерховій будівлі.

Дніпровський район

Уламки пошкодили приватний житловий будинок та іншу житлову забудову.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків атаки. Інформація про жертв, постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Як відомо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Митрополит Епіфаній закликав до молитви через пожежу в Успенському соборі Печерської лаври внаслідок удару РФ.