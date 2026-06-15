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П'яна сварка в хостелі закінчилася побиттям: потерпілий у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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П'яна сварка в хостелі закінчилася побиттям: потерпілий у лікарні
Хостел у Вишгороді, де стався інцидент
фото: Національна поліція України

Конфлікт між 24-річним фігурантом та потерпілим виник під час спільного вживання алкогольних напоїв 

У Вишгороді в кімнаті одного з хостелів побутовий конфлікт між знайомими закінчився госпіталізацією та криміналом. Чоловік під час сварки завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму товаришу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Правоохоронці встановили, що між 24-річним фігурантом та потерпілим під час спільного вживання алкогольних напоїв виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник завдав опоненту декілька ударів руками в область голови, від чого постраждалий впав на підлогу та нападник продовжив його бити ногами.

Хостел, де сталася бійка
Хостел, де сталася бійка
фото: Національна поліція України

«Внаслідок побиття 28-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований», – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
Нападнику загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного в момент заподіяння (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва побутовий конфлікт між колишніми співмешканцями закінчився кривавою різаниною. Чоловік, який прийшов на допомогу жінці, отримав п'ять ударів ножем у тулуб. Інцидент стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Остафія Дашкевича. Між місцевою мешканкою та її колишнім цивільним чоловіком спалахнула сварка через невирішені питання у стосунках. У розпал конфлікту киянка зателефонувала своєму 41-річному знайомому, який перебував неподалік, і попросила захистити її.

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Теги: слідство поліція чоловік конфлікт сварка Київщина кримінал бійка

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