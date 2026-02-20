Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)

Внаслідок аварії 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована

Після зіткнення транспортні засоби стали некеровані та зіткнулися з металевим відбійником

Поблизу села Старі Безрадичі сталася серйозна аварія за участю двох вантажних автомобілів. Внаслідок зіткнення пасажирка одного з авто опинилася в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася учора, 19 лютого. Правоохоронці попередньо встановили, що 51-річний водій вантажного автомобіля Ford допустив зіткнення з вантажівкою Hyundai HD під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку.

«Після зіткнення транспортні засоби стали некеровані та зіткнулися з металевим відбійником», – повідомили у поліції.

Внаслідок події 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Пошкоджена під час зіткнення вантажівка Hyundai HD фото: Національна поліція України/Facebook

46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, аби уникнути травмування та зберегти життя.

Нагадаємо, за 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми. Основні причини автопригод на Київщині: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

