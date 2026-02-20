Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)
Внаслідок аварії 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована
фото: Національна поліція України/Facebook

Після зіткнення транспортні засоби стали некеровані та зіткнулися з металевим відбійником

Поблизу села Старі Безрадичі сталася серйозна аварія за участю двох вантажних автомобілів. Внаслідок зіткнення пасажирка одного з авто опинилася в лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Аварія сталася  учора, 19 лютого. Правоохоронці попередньо встановили, що 51-річний водій вантажного автомобіля Ford допустив зіткнення з вантажівкою Hyundai HD під керуванням 48-річного чоловіка, який рухався в попутному напрямку.

«Після зіткнення транспортні засоби стали некеровані та зіткнулися з металевим відбійником», – повідомили у поліції. 

Внаслідок події 46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу.

Пошкоджена під час зіткнення вантажівка Hyundai HD
Пошкоджена під час зіткнення вантажівка Hyundai HD
фото: Національна поліція України/Facebook
46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження
46-річна пасажирка Ford отримала тілесні ушкодження
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР, аби уникнути травмування та зберегти життя.

Нагадаємо, за 2025 рік на території Київської області поліцейські зареєстрували 2101 ДТП із постраждалими, у яких 241 особа загинула та 2646 осіб отримали травми. Основні причини автопригод на Київщині: перевищення безпечної та встановленої швидкості руху, порушення правил маневрування та порушення правил проїзду перехресть. Загалом в Україні протягом минулого року поліцейські зареєстрували 25 934 ДТП із постраждалими. Загинуло 3249 людей, 31 898 – отримали травми.

Вранці 19 лютого у селищі Ставище у Білоцерківському районі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та позашляховика. Рятувальникам довелося деблокувати постраждалих із понівеченого легковика. П

Теги: Київщина ДТП поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
Польща передала сотні генераторів для забезпечення світлом Києва та області
22 сiчня, 05:20
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
Трагедія на Кільцевій Броварів: у ДТП загинув водій вантажівки
24 сiчня, 12:19
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 4 лютого 2026 року
3 лютого, 21:42
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 3 лютого 2026 року
2 лютого, 20:57
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 лютого 2026 року
9 лютого, 21:54
Графіки відключення світла на Київщині 2 лютого 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 2 лютого 2026 року
2 лютого, 07:10
Смертельна автотроща поблизу Гостомеля: один водій загинув, двоє людей постраждало
Масштабна ДТП на трасі Київ – Гостомель: рятувальники повідомили деталі аварії (фото)
2 лютого, 18:19
Павло Лойко багато років працював на кіностудії імені О. Довженка
У Ворзелі від голоду та холоду помер кінооператор Павло Лойко
6 лютого, 09:05
Уламки дрона на підлозі квартири
Двигун дрона пробив стіну і опинився посеред квартири у Києві (фото)
12 лютого, 08:36

Новини

Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 лютого
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці
Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)
Масштабна ДТП на Обухівщині: на трасі зіткнулися дві вантажівки, є постраждала (фото)
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури
Директор столичного інтернату отримав підозру за закупівлю м’яса в обхід процедури
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
Замах на вбивство та ножове поранення жінки: у Києві затримано військового у СЗЧ
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота
На Київщині виявлено сказ у домашнього кота

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua