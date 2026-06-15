Від десятків авто залишився лише метал: наслідки пожежі на парковці Мінського масиву (фото)

Знишені під час нічного обстрілу 15 червня автівки на Мінському масиві

Вогонь, що спалахнув через падіння уламків, швидко поширився на сусідні транспортні засоби

У мережі з'явилися перші кадри з парковки на Мінському масиві в Оболонському районі столиці, де під час нічної повітряної атаки сьогодні, 15 червня, сталася масштабна пожежа. Відео з місця події публікують київські пабліки, інформує «Главком».

На кадрах видно наслідки сильного загоряння: від десятків припаркованих автомобілів залишилися лише обгорілі металеві кузови. Вогонь, що спалахнув через падіння уламків, швидко поширився на сусідні транспортні засоби, внаслідок чого більшість машин вигоріла повністю.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.