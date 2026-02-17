У Києві журналістку накрило снігом з-під трактора прямо під час ефіру (відео)

Курйоз у Києві: трактор засипав снігом журналістку телеканалу «Київ24» під час зйомки сюжету

Журналістка хотіла зняти сюжет про роботу техніки, а стала його головною героїнею

Курйозний випадок стався під час запису сюжету про прибирання столичних парків. Кореспондентка телеканалу «Київ24» на власному досвіді відчула, наскільки потужною є комунальна техніка міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео.

Виконуючи редакційне завдання, журналістка розповідала глядачам про очищення доріжок у столиці. За її словами, для великих проїздів використовують масивні трактори, а от для затишних алей призначена компактна техніка.

«Одна з них от якраз працює позаду мене. Ви можете побачити її роботу», – встигла вимовити кореспондентка.

Саме в цей момент трактор, порівнявшись із журналісткою, обдав її щільною хвилею снігу з ніг до голови. Попри несподіваний холодний «душ», дівчина не розгубилася і не припинила запис.

«Бачите, навіть у прямому ефірі так стояла і заважала комунальникам робити свою роботу, трішки і мені дісталося», — віджартувалася вона, ледь стримуючи сміх.

Нагадаємо, сьогодні, 17 лютого, у Києві та області на дорогах очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше «Главком» писав, що у неділю, 15 лютого, у Києві почався сильній снігопад. У столиці через ускладнення погодних умов було запроваджено тимчасові обмеження для руху великогабаритного та великовантажного транспорту. Міський голова Віталій Кличко особисто виїжджав, аби перевірити роботу техніки на одному з в’їздів до столиці – зі сторони Житомира. На території Броварського району на Київщині через сильний снігопад дві двадцятитонні вантажівки застрягли у заметах. Витягти вантажівки зі снігу допомогли поліцейські.

Ранок 16 лютого у Києві розпочався в умовах транспортного колапсу. Станом на ранок понеділка основні магістралі столиці забарвилися у «червоний» колір. Комунальна техніка працювала у посиленому режимі, проте потік транспорту рухавться вкрай повільно. Через складні погодні умови та дорожні затори вранці 16 лютого у Києві суттєво зросла вартість послуг таксі.