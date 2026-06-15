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У Шевченківському районі виявлено бойову частину російської «Герані» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Шевченківському районі виявлено бойову частину російської «Герані» (фото)
Вибухотехніки вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні
фото: поліція Києва/Facebook

Перехожий помітив бойову частину дрона-камікадзе «Герань-2»  поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок

У столиці профільні служби продовжують ліквідовувати наслідки масованого російського удару по місту у ніч проти 15 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що у Шевченківському районі столиці правоохоронці виявили бойову частину дрона-камікадзе «Герань-2», яку перехожий помітив поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок.

Вибухотехніки переносять бойову частину «Герані-2» до авто для подальшого транспортування до місця утилізації
Вибухотехніки переносять бойову частину «Герані-2» до авто для подальшого транспортування до місця утилізації
фото: поліція Києва

Працівники територіального управління поліції перекрили доступ до небезпечної ділянки сторонніх та задокументували черговий злочин Росії, а вибухотехніки вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

Столичні поліцейські закликають мешканців та гостей Києва у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів негайно повідомляти екстрені служби за номерами 101, 102 або 112. І у жодному разі не наближатися до небезпечних знахідок.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

Теги: пожежа росія Київ ЮНЕСКО Facebook поліція будинок злочин дрон

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