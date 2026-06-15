Нічна атака на Київ: «Шахед» влучив у житловий будинок на Лісовому масиві (відео)
Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки
Під час масованої нічної атаки на столицю 15 червня на Лісовому масиві у Деснянському районі Києва зафіксовано пряме влучання ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед» у житловий будинок. Про це йдеться у відео, яке оприлюднила блогерка Тетяна Ніколаєнко, інформує «Главком».
Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа. За словами місцевої жительки, запах гару миттєво поширився довкола, а найбільше задимлення відчувалося на верхніх поверхах будівлі.
Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки, оскільки на місці тривають рятувальні роботи.
Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.
У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.
Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.
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