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Нічна атака на Київ: «Шахед» влучив у житловий будинок на Лісовому масиві (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київ: «Шахед» влучив у житловий будинок на Лісовому масиві (відео)
Після прямого влучання дрона на фасаді будинку залишилася чорна діра
скриншот відео

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки

Під час масованої нічної атаки на столицю 15 червня на Лісовому масиві у Деснянському районі Києва зафіксовано пряме влучання ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед» у житловий будинок. Про це йдеться у відео, яке оприлюднила блогерка Тетяна Ніколаєнко, інформує «Главком».

Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа. За словами місцевої жительки, запах гару миттєво поширився довкола, а найбільше задимлення відчувалося на верхніх поверхах будівлі.

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки, оскільки на місці тривають рятувальні роботи.

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Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Київ війна обстріл будинок

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