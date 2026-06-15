Нічна атака на Київ: «Шахед» влучив у житловий будинок на Лісовому масиві (відео)

Після прямого влучання дрона на фасаді будинку залишилася чорна діра

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки

Під час масованої нічної атаки на столицю 15 червня на Лісовому масиві у Деснянському районі Києва зафіксовано пряме влучання ворожого дрона-камікадзе типу «Шахед» у житловий будинок. Про це йдеться у відео, яке оприлюднила блогерка Тетяна Ніколаєнко, інформує «Главком».

Внаслідок ворожого удару в багатоповерхівці спалахнула пожежа. За словами місцевої жительки, запах гару миттєво поширився довкола, а найбільше задимлення відчувалося на верхніх поверхах будівлі.

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що наразі не має інформації про стан своєї домівки, оскільки на місці тривають рятувальні роботи.

Кадри прямого влучання «Шахеда» в будинок на Лісовому масиві, у Києві pic.twitter.com/EsoNmvuYSO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок.

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.