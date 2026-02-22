Безпілотники атакували Маріуполь: ймовірно, під удар потрапив порт

Місцеві мешканці чули щонайменше п'ять сильних вибухів

У ніч на 22 лютого безпілотники атакували тимчасово окупований Маріуполь. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

За попередньою інформацією під удар БпЛА потрапив порт. Пишуть, що є влучання, хоч окупанти і намагалися збити безпілотники.

Місцеві мешканці чули щонайменше п'ять вибухів у Маріуполі. Також писали, що дронів було дуже багато.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня в тимчасово окупованому Маріуполі стався блекаут після атаки БпЛА.

Керівник Центру Вивчення окупації Петр Андрющенко пише, що у Маріуполі виникла пожежа в районі Донецької траси. Попередньо, палає підстанція в Кальміуському районі. Крім того, ймовірно, уражено бази окупантів на ММК ім. Ілліча дуже. Чутно звуки детонації.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила звіт про ситуацію в тимчасово окупованому Маріуполі. За даними розвідки, держава-агресор активізувала використання маріупольського морського порту, намагаючись перетворити його на ключовий логістичний хаб для забезпечення своїх військ та незаконного вивезення українських ресурсів. Усе це відбувається на тлі гуманітарної катастрофи та системного привласнення майна маріупольців.

«Насправді йдеться про незаконне привласнення української інфраструктури та її інтеграцію в логістичну систему держави-агресора», – зазначили в розвідці.