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У Києві тимчасово зупинено роботу фунікулера – Київпастранс

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Києві тимчасово зупинено роботу фунікулера – Київпастранс
фото: mesta.kiev.ua

Про терміни зупинки роботи у КМДА не повідомляють

Через технічні причини у Києві тимчасово припинив роботу фунікулер. Про це повідомила пресслужба КМДА.

«У Києві через технічні причини тимчасово призупинено роботу фунікулера. КП «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності», – йдеться у повідомленні.

Про терміни зупинки роботи у КМДА не повідомляють.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

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Теги: Київпастранс фунікулер

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