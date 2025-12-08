Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Завтра, 9 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.
Графіки відключення світла у Києві 9 грудня
- 1.1 черга – без світла з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 12:00.
- 1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00.
- 2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
- 2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
- 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
- 5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.
- 5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
- 6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
Коментарі — 0