Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 9 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 9 грудня

1.1 черга – без світла з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 12:00.

1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00.

2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.

3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.

5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.

5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.