Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 9 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 9 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 06:00 до 12:00 та з 15:30 до 12:00.
  • 1.2 черга – без світла з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:00.
  • 2.1 черга – без світла з 00:00 до 01:00, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
  • 2.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00.
  • 3.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30 та з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30.
  • 5.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.
  • 5.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 14:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
  • 6.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 08:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
  • 6.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року фото 2

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: черга відключення відключення світла Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони атакували Київ
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці у Києві (відео)
29 листопада, 00:52
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад дві тисячі одиниць продукції
Незаконна торгівля рідинами для електронних сигарет: у Києві вилучено товару на 1 млн грн
28 листопада, 16:53
Водій автомобіля Porsche Cayenne допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ та ще кількома транспортними засобами на перехресті Солом’янської площі
ДТП, бійка та стрілянина на Солом’янській площі. Поліція затримала водія Porsche Cayenne (фото)
26 листопада, 13:19
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
Завали розібрано. Остаточні дані про наслідки удару по Києву
25 листопада, 18:28
11-річний хлопець викинув з вікна багатоповерхівки чужого кота
У Києві 11-річна дитина викинула сусідського кота з багатоповерхівки. Поліція відреагувала
24 листопада, 18:40
У низці областей введено екстрені відключення світла
У низці областей введено екстрені відключення світла
20 листопада, 15:06
Садиба на вул. Притисько-Микільській, 1 накрита будівельним брезентом
На Подолі розпочато демонтаж історичної будівлі Ткацького цеху, що є пам’яткою історії
20 листопада, 10:04
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
Росія атакувала Харківщину безпілотниками: у двох громадах зникло світло
16 листопада, 23:32
На кухні розмішено бойлер і пральну машину
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)
10 листопада, 17:51

Новини

Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 9 грудня 2025 року
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
У Києві затримано 51-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
Як працюватиме підземка на Різдво та Новий рік? Офіційна відповідь Київського метрополітену
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Мер Фастова повідомив, що буде далі зі знищеним росіянами залізничним вокзалом
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Продуктові ярмарки у Києві 9-14 грудня: повний перелік локацій
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян
Новорічна ялинка у Броварах викликала гостру суперечку серед містян

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua